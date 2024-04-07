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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu: Hakemler futbolu iyi okumaları lazım

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Adanaspor müsabakasının ardından, "Bu tip maçlar kolay maçlar değil, zor maçlar. Rakip oyuncular da oyunu gayet iyi soğuttular, hakem de buna çanak tuttu. Gerçekten hakemlerimizin bu konuda futbolu iyi okumaları lazım" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu, "Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Rakibin de puan ve puanlar alması gereken bir karşılaşmaydı. Zorlu bir mücadeleydi. İki puan bıraktık üzgünüz. Çocuklar adına çok üzülüyorum çünkü çok iyi çalışıyorlar, çok güzel bir ortamımız var. Rakiplerimiz puan kaybetmişken bizde bunu avantaja çevirmek istedik aslında play-off grubu için. İlk yarıya gelirsek stratejik olarak yaptığımız, düşündüğümüz şeyleri uyguladık. Öne geçtikten sonra pozisyonlarımız da vardı. İlk yarı 3-0, 4-0 olabilecek bir maç maalesef merkezde kaptırdığımız bir topla buna ayrıca değineceğim; bir Adanaspor'u analiz ederken merkezde baskı yaptıklarını sırtı dönük oyuncuya karşı iyi bir baskı yaptıklarını göstermiştik. Bunun üstüne de çalışmıştık ama yediğimiz golde maalesef öyle bir gol oldu. Bir anlık konsantrasyon eksikliği rakip adına güzel bir gol oldu ama bizim için üzücü ve beklemediğimiz bir gol oldu ve takımın birazcık moralini bozdu açıkçası. İkinci yarıda da çocukların moralini düzeltmeye çalıştık ama maalesef ikinci yarı istediğimiz gibi gitmedi. Bu tip maçlar kolay maçlar değil, zor maçlar. Rakip oyuncular da oyunu gayet iyi soğuttular. Hakem de buna çanak tuttu. Gerçekten hakemlerimizin bu konuda futbolu iyi okumaları lazım. 6 dakikalık bir uzatma verdi. Hepimiz şaşırdık ben de çok şaşırdım çünkü oyun çok durdu. Ona rağmen 6 dakika uzatma çok ilginçti. Hakeme sordum ama istediğim cevabı alamadım. Hakemler bizlerle iletişim haline olabilirler. Sorduğumuz soruya gayet net bir ifadeyle cevap verebilirler. Bu da başka söylentilerin önüne geçer açıkçası. Neticesinde iki puan kaybettik ama bir şey kaybetmedik. Biz hala sezon sonuna kadar hedefimizi kovalıyoruz ve kovalayacağız da. Play-off grubunun içerisinde de inşallah olacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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