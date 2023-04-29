İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rami Spor Kulübü'nün yeni tesisinin açılışında sahada yer aldı

Bakan Soylu, 26 numaralı forması ile sahada yer aldı

Ümit Karan: Spor tesislerinin çok önemli

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ/İSTANBUL, – Rami Spor Kulübü'nün FIFA standartlarındaki yeni tesisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile açıldı. Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Rami Spor Kulübü Başkanı Tayfun Aktan ve çok sayıda davetli katıldı.

Tesiste emeği geçenlere teşekkür eden Bülent Uygun, "Geleceğin Messi'lerini Ronaldo'larını yetiştirebilmek için böyle tesislere ihtiyacımız var. Gençlerimizin hepsinde yetenek var. İyi bir eğitmenle, güzel bir tesisle bu başarı yakalanır. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel bir tesis olmuş, keyif aldım. İnsanlar da böyle destek oldukça bu güzellikleri alkışladıkça üretmeye devam edilecektir.