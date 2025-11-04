Inc. Türkiye ve Bersay İletişim Danışmanlığı işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen "Female Founders Türkiye Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kadın liderliğini ve girişimciliğini küresel ölçekte görünür kılmak amacıyla düzenlenen Female Founders Türkiye Ödülleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

Türk Telekom ve Türkiye Sigorta'nın ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonda, akademiden iş dünyasına, kültür-sanattan sürdürülebilirlik konularına kadar birçok kategoride 21 kadın, alanlarında fark yaratan projeleriyle ödül almaya hak kazandı.

"Türkiye Sigorta Spor" kategorisinde milli boksör Buse Naz Çakıroğlu "Yılın Kadın Sporcusu Ödülü", profesyonel tenis oyuncusu Zeynep Sönmez "Sporun İlham Veren Kadını Ödülü" ve A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem "Dündar Sporun Kadın Lideri Ödülü"nü aldı.

Türk Telekom Teknoloji, Girişimcilik ve İnovasyon Kategorisi'nde "Yılın Kadın Girişimcisi" ödülünü MYTH AI Desen ve Tasarım Teknolojisi Kurucusu Özgecan Üstgül, "En Yenilikçi Ürün/Hizmet Ödülü"nü Twin Science & Robotics Ortak Kurucu ve CEO Asude Altıntaş, "Teknolojiyle Dönüşüm Ödülü"nü de TAZI AI CEO'su ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Zehra Çataltepe aldı.

"Kültürel Mirası Yaşatma Ödülü"nün sahibi, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Nevra Serezli olurken, "Kreatif Endüstride Başarı Ödülü"ne de film yapımcısı Zeynep Atakan layık görüldü.

"Yılın Akademisyen Kadını Ödülü" Prof. Dr. Zehra Sayers'a, "Akademinin Kadın Lideri Ödülü" İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer'e, "Akademinin Kadın Yıldızı Ödülü" ise Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Nur Fırat Karalar'a verildi.

"İş Dünyası" kategorisinde "Yılın Kadın CEO'su Ödülü" Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin'in olurken, "İlham Veren İş Modeli Ödülü" ise Massive Bio Ortak Kurucusu ve CEO'su Selin Kurnaz'a takdim edildi.

"Liderlik ve Sosyal Etki" kategorisinde "Toplumsal Fayda Lideri Ödülü" Wellbess Kurucusu Melis Abacıoğlu'na, "Eşitlik ve Kapsayıcılık Ödülü" Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ülke Direktör Yardımcısı Zeliha Ünaldı'ya verildi.

"Sürdürülebilirlikte Kadın Lider Ödülü"nü BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Sosyal Sürdürülebilirlik Müdürü Sevda Alkan, "Yeşil Dönüşüm Projesi Ödülü"nü İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ve "Sosyal ve Ekonomik Sürdürülebilirlik Ödülü"nü de Elibelinde Tarım Kurucusu Aslı Aksoy aldı.

"Jüri Özel Ödülleri"ni ise Paralimpik Milli Yüzücü Sevilay Öztürk, Serbest Dalış Milli Sporcusu Şahika Ercümen ve Sumud Filosu'ndaki kadınlar aldı.

Female Founders Türkiye Ödülleri'nin jüri kadrosunda Bersay İletişim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Arın Saydam, Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, Sosyal Girişimci ve Şef Ebru Baybara, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, MCC, Liderlik Koçu ve Uzman Koçluk Eğitmeni Esra Miller, Pupa Danışmanlık CEO'su ve Revo Capital Growth Partner Gizem Moral, Gazeteci Hakan Çelik, Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, Sosyal Etki Stratejisti, Girişimci ve Yatırımcı Münteha Adalı, Moda Tasarımcısı ve Akademisyen Özlem Süer ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu aldı.

"Kadınların dönüştürücü, toplumun geleceğini de şekillendiriyor"

Törende konuşan Bersay İletişim Danışmanlığı Yönetim Kurulu Başkanı Arın Saydam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü atıfta bulunarak, kadınların ödüllendirilmesinin, yaşatan gücün fark edilmesi ve onurlandırılması anlamına geldiğini söyledi.

Saydam, ödüllerin, kadınlara bir ayrıcalık vermek değil, varoluşun içindeki dirençli, esnek ve dönüştürücü prensibi onurlandırmak olduğunu vurgulayarak, "Female Founders Türkiye, bu cesareti ve yaratıcılığı görünür kılmak için yola çıktı. Kadınların dönüştürücü gücü yalnızca ekonomiyi değil, toplumun geleceğini de şekillendiriyor." diye konuştu

"Ödüller, kadınların hayata kattığı değeri kutlayan bir ilham hareketi"

Inc. Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Atilla Sevim de Female Founders Türkiye'nin vizyonuna işaret ederek, "Female Founders, Inc. dergisinin en ilham verici girişimlerinden biri olarak Amerika'da yıllardır kadın girişimciliğini görünür kılıyor. Bu yıl, bu güçlü modeli Türkiye'ye taşımaktan gurur duyuyoruz. Female Founders Türkiye Ödülleri, yalnızca bir ödül süreci değil, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata kattığı değeri kutlayan bir ilham hareketi." değerlendirmesinde bulundu.