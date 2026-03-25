Fenerbahçe Opet: 65-95

Basketbol Kadınlar Süper Lig yarı finalinde Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i 95-65 yenerek seride durumu 2-0'a getirip finale yükseldi.

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Hüseyin Camcı, Niyazi Yasin Kahraman, Önder Yılmaz

ÇBK MERSİN: Büşra Akbaş 5, Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 11, Juskaite 17, Sventoraite 2, Burke 7, Esra Ural Topuz 6, Iagupova 2, Vanloo 8, Ayşenaz Harma 2

FENERBAHÇE: Sevgi Uzun 9, Meesseman 19, Williams 19, Allemand 7, Rupert 13, Alperi Onar 12, Olcay Çakır Turgut 5, McCowan 8, Milic 2, Meltem Avcı 1

1'İNCİ PERİYOT: 16-22

DEVRE: 30-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 46-72

Basketbol Kadınlar Süper Lig'i yarı final ikinci maçında ÇBK Mersin, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmayı 95-65'lik skorla kazan Fenerbahçe, seride durumu 2-0'a getirerek finale yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
