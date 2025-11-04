Haberler

AK Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanı Abdulkadir Admış İstifa Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanı Abdulkadir Admış, hem bu görevinden hem de İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Admış, görev süresi boyunca partinin çalışmalarını kamuoyuna aktarmaya gayret ettiğini belirtti.

(MARDİN) - Ak Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanı Abdulkadir Admış görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yaklaşık bir yıldır AK Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Abdulkadir Admış, bugün yaptığı yazılı açıklamayla hem bu görevinden hem de İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu, AK Parti'ye bağlılığının sürdüğünü ifade etti.

Admış, görev süresi boyunca partinin çalışmalarını "doğru, dengeli ve ilkeli" bir biçimde kamuoyuna aktarmaya gayret ettiğini belirterek, "Bu süreçte gösterdiğiniz ilgi, destek ve katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Admış, görev değişimine ilişkin olarak, "Bundan sonraki süreçte AK Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini İl Yönetim Kurulu Üyemiz Esengül Aydın Sancar yürütecektir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Beşiktaşlı futbolcuya ''çingene'' benzetmesi yapmıştı! Erman Toroğlu'na suç duyurusu

Milli oyuncuya ''çingene'' benzetmesi yapmıştı! Başı büyük belada
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.