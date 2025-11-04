AK Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanı Abdulkadir Admış İstifa Etti

(MARDİN) - Ak Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanı Abdulkadir Admış görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yaklaşık bir yıldır AK Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini yürüten Abdulkadir Admış, bugün yaptığı yazılı açıklamayla hem bu görevinden hem de İl Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu, AK Parti'ye bağlılığının sürdüğünü ifade etti.

Admış, görev süresi boyunca partinin çalışmalarını "doğru, dengeli ve ilkeli" bir biçimde kamuoyuna aktarmaya gayret ettiğini belirterek, "Bu süreçte gösterdiğiniz ilgi, destek ve katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Admış, görev değişimine ilişkin olarak, "Bundan sonraki süreçte AK Parti Mardin İl Tanıtım ve Medya Başkanlığı görevini İl Yönetim Kurulu Üyemiz Esengül Aydın Sancar yürütecektir" açıklamasını yaptı.