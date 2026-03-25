Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 30 sayı farkla mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Önder Yılmaz, Hüseyin Çamcı, Niyazi Yasin Kahraman

ÇİMSA ÇBK Mersin : Büşra Akbaş 5, Beren Burke 7, Esra Ural Topuz 6, Vanloo 8, Iagupova 2, Ayşenaz Harma 2, Asena Yalçın 5, Sinem Ataş 11, Juskaite 17, Sventoraite 2

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 9, Williams 19, Meesseman 19, McCowan 8, Allemand 7, Olcay Çakır Turgut 5, Alperi Onar 12, Rupert 13, Ayşe Yılmaz, Milic 2, Meltem Avcı Yılmaz 1

1. Periyot: 16-22

Devre: 30-41

3. Periyot: 46-72

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda ÇİMSA ÇBK Mersin'i 95-65 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-0 kazanan Fenerbahçe Opet, finale yükseldi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
500

