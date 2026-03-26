Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, salonda core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

