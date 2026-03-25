Galatasaray taraftarından Mert Hakan Yandaş bildirisi

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, tutuklu bulunan futbolcu Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesinin ardından tüm Türk futboluna yönelik birlik ve sağduyu vurgusu yaptı. Açıklamada, Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve diğer tutuklu futbolcuların aklanarak tahliye edilmesi talep edildi.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın tahliye edilmesi, sarı-kırmızılı camiada büyük sevinç yarattı. Gelişmenin ardından Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, yayımladığı bildiriyle Türk futboluna damga vuracak bir çağrıda bulundu.

ULTRASLAN'DAN FAIR-PLAY MESAJI

Aylardır tutuklu bulunan genç stoper Metehan Baltacı'nın özgürlüğüne kavuşmasının ardından yapılan açıklamada, yalnızca Galatasaray camiasına değil tüm Türk futboluna yönelik birlik ve sağduyu vurgusu dikkat çekti. Taraftar grubu, Metehan Baltacı ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

"MERT HAKAN YANDAŞ DA AKLANSIN"

Bildirinin en dikkat çeken kısmı ise ezeli rakip Fenerbahçe'nin oyuncusu Mert Hakan Yandaş için yapılan çağrı oldu. Açıklamada, şike ile bilinçsiz şekilde bahis oynama eylemlerinin ayrılması gerektiği vurgulanarak, "Dileğimiz bu soruşturma kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve diğer futbolcuların da aklanarak tahliye olmasıdır" ifadelerine yer verildi.

"FUTBOLDA YENİ BİR SAYFA AÇILMALI"

UltrAslan, yaşanan sürecin Türk futbolu için bir milat olması gerektiğini belirterek, sporcuların bahis yasakları konusunda daha kapsamlı şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti. Açıklamada ayrıca, manipülasyon girişimlerine karşı çok daha caydırıcı yasal düzenlemeler yapılması çağrısı yapıldı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıpurpleler Purpleler:

Boşuna uğraşmayın,kulübesinden çıkınca gene saldıracak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

