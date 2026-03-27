Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 28'inci haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, minyatür kale maçlarının ardından bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, yarın yapacağı çift antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

