Haberler

Milli Sporcu Buket Kaya'nın Trafik Kazası Davası Devam Ediyor

Güncelleme:
Kayseri'de hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya'nın trafik kazasına karışan otomobil sürücüsü hakkında açılan davanın duruşması ertelendi. Ramazan Ö. hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçlamasıyla yargılanıyor.

Kayseri'de milli sporcu Buket Kaya'nın hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin hakkında dava açılan otomobil sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ramazan Ö, müştekiler ve taraf avukatları katılmadı.

Mahkeme heyeti başkanı, Adli Tıp Kurumundan kesin raporunun beklendiğini belirtti.

Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Melikgazi ilçesinde 22 Ekim 2023'te Ramazan Ö. idaresindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda K.Ö'nün kullandığı 03 ABN 358 plakalı patates yüklü tır ile çarpışmış, otomobildeki Buket Kaya hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Otomobil sürücüsü Ramazan Ö. tutuklanmış, tır şoförü K.Ö. ise ifadesi alınıp serbest bırakılmıştı.

Ramazan Ö. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, sanık ilk celsede tahliye edilmişti.

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'da 5. Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel
Haberler.com
500
