Houston Rockets, Alperen Şengün'ün yıldızlaştığı maçta Mavericks'i mağlup etti

Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 'double-double' performansıyla Dallas Mavericks'i 110-102 yendi. Rockets, üst üste 4. galibiyetine ulaşırken, Bucks da son saniye basketiyle Pacers'ı mağlup etti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Dallas Mavericks'i 110-102 mağlup etti.

Toyota Center'da Mavericks'i ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 40 dakika süre alan Alperen, 26 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 1 top çalmayla oynadı.

Üst üste 4. galibiyetini elde eden ev sahibi ekipte Amen Thompson 27, Kevin Durant 21 ve Tari Eason 15 sayı attı.

Mavericks'te PJ Washington'ın 29 sayı, 12 ribaunt ve Max Christie'nin 17 sayı, 6 asistlik performansları, sezonun 5. yenilgisini önleyemedi.

Bucks, Antetokounmpo'nun son saniye basketiyle kazandı

Milwaukee Bucks, Gainbridge Fieldhouse'ta konuk olduğu Indiana Pacers'ı Giannis Antetokounmpo'nun son saniye basketiyle 117-115 yendi.

Beşinci galibiyetine ulaşan Bucks'ta "double-double" yapan Antetokounmpo, 33 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla mücadele etti.

Bu sezon 6. mağlubiyetini yaşayan Pacers'ta ise Pascal Siakam 32 ve Isaiah Jackson 21 sayı üretti.

Lakers yıldızları olmadan galip geldi

Los Angeles Lakers, yıldız oyuncularının yer almadığı Portland Trail Blazers deplasmanında 123-115'lik skorla kazandı.

Moda Center'da oynanan mücadeleye LeBron James, Luka Doncic ve Austin Reaves'ten yoksun çıkan Lakers'ta Deandre Ayton, 29 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 3 blokla galibiyeti getirdi.

Peş peşe 4 olmak üzere 6. galibiyetini alan konuk ekipte Rui Hachimura 28 ve Nick Smith Jr 25 sayı buldu.

Trail Blazers'ta ise Deni Avdija'nın 33 ve Shaedon Sharpe'ın 23 sayısı, sezonun üçüncü yenilgisini engelleyemedi.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Güncel
Haberler.com
