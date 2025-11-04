Haberler

Demet Parlak, İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Güncelleme:
Milli atlet Demet Parlak, Suudi Arabistan'da düzenlenecek 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda sırıkla atlamada altın madalya kazanmayı hedefliyor. 2017 ve 2022'deki şampiyonluklarının ardından 3. kez zaferle dönmeyi planlayan Demet, hazırlıklarını sürdürüyor ve gelecekteki büyük hedeflerini de paylaşıyor.

Suudi Arabistan'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek milli atlet Demet Parlak, 2017 ve 2022'de altın madalya kazandığı organizasyondan yine şampiyonlukla dönmek istiyor.

Ahmet Karabucak İlköğretim Okulu'ndaki beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 15 yıl önce atletizme başlayan Demet, 2012'de milli takım kadrosunda yer aldı.

Demet, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 2017'de ve Konya'da 2022'de yapılan İslami Dayanışma Oyunları'nda sırıkla atlamada kürsünün en üst basamağına çıkmayı başardı.

Başkent Riyad'da 7-21 Kasım'da organize edilecek oyunlara katılacak milli sporcu, Adana Yüreğir Serinevler Atletizm Pisti'nde hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenör İbrahim Halil Aydın yönetiminde antrenman yapan Demet, oyunlardan 3. kez şampiyonlukla ayrılmayı hedefliyor.

"Kazanacağımı biliyorum"

Demet Parlak, AA muhabirine, milli takımda mücadele etmenin kendisini özel hissettirdiğini söyledi.

İslami Dayanışma Oyunları'nda kendine güvendiğini ifade eden Demet, "Çalışmalarımız gayet güzel gidiyor. Haftanın 6 günü antrenman yapıyor, sıkı çalışıyorum. Riyad'da hedefim tekrar altın madalya kazanmak. Kazanacağımı da biliyorum." dedi.

Demet, milli formayla yarışmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak "Sonraki süreçte en büyük hedeflerim 2026 Akdeniz Oyunları'nda kürsüde yer almak ve Büyükler Atletizm Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Nihai hedefim ise 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda ülkemi sırıkla atlamada temsil eden ilk kadın atlet olmak." ifadelerini kullandı.

Atletizme yeni başlayacaklara tavsiyelerde de bulunan Demet, "akıllı ve doğru zamanda antrenman yapmanın daha faydalı olacağı" bilgisini paylaştı.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
