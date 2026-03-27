Süper Lig'in en heyecanla beklenen karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, taraftarlar ve futbol otoriteleri tarafından şimdiden merakla bekleniyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi gün oynanacak? Detaylar...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Ligin 31. haftasında gerçekleşecek olan bu kritik mücadele, sadece puan tablosunu etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda iki ezeli rakip arasındaki rekabetin yeni bir sayfasını yazacak.

Federasyon tarafından açıklanan maç programına göre, dev derbi artık netlik kazandı.

DEV DERBİ 26 NİSAN PAZAR GÜNÜ OYNANACAK

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 26 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maç, İstanbul’daki Rams Park Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Bu saat ve tarih, hem takım kadrolarının hazırlıkları hem de taraftar organizasyonları için kritik bir öneme sahip.

Derbide alınacak sonuç, ligin son haftalarındaki şampiyonluk yarışı ve Avrupa kupalarına katılım açısından büyük önem taşıyor. Her iki takım da sahaya üç puan için çıkacak ve taraftarlar, unutulmaz anlara tanıklık etmeye hazırlanıyor.