Baba ve Kızı Geleneksel Atlı Savaş Sanatını Yaşatıyor

Güncelleme:
50 yaşındaki Savaş Özcan ve 16 yaşındaki kızı Dilara Özcan, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde düzenledikleri gösterilerle geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor. Şanlıurfa'da sergiledikleri akrobatik hareketler ve savaş teknikleri büyük beğeni topladı.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu bünyesinde yer alan atlı akrobatlar 50 yaşındaki Savaş Özcan ve 16 yaşındaki kızı Dilara Özcan, şehir şehir gezerek sergiledikleri gösterilerle geleneksel atlı savaş sanatını yaşatıyor.

Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikte sahne alan baba-kız, dört nala giden atları ustalıkla yönetip eski savaş tekniklerini canlandırdı.

Geleneksel kıyafetleriyle sahaya çıkan ikili, at üstünde okla hedefi vurdu, kılıç gösterileri sundu.

Babasından öğrendiği atlı akrobasi sanatını cesur hareketleriyle bir adım öteye taşıyan Dilara Özcan, dört nala giden atın yanında uzanarak sergilediği denge hareketleriyle beğeni topladı.

"Boynuz kulağı geçti"

Savaş Özcan, AA muhabirine, atlarla geleneksel savaş sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Federasyonun faaliyetleri kapsamında organizasyonlara katıldıklarını belirten Özcan, atalarının izinden gitmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Atları çok sevdiğini ve onlarla gösteri yapmanın tarifi mümkün olmayan bir duygu olduğunu dile getiren Özcan, şunları kaydetti:

"Atalarımızın izinden giderek tarihimizi yaşatmaya, bunları yeni nesle unutturmamaya çalışıyoruz. Atın üstünde ok atıyoruz, akrobasi hareketleri yapıyoruz, at üstünde kılıç gösterileri sunuyoruz. Kızım benim için çok büyük bir gurur kaynağı. O da 8 yıldır benimle birlikte, çekirdekten yetişti. Önce atlı okçulukla başladı, şimdi bizi de geçti. Boynuz kulağı geçti, şu an at üstünde kızım benden daha iyi akrobasi yapıyor. Bütün gençler hayranlıkla onu izliyor, ben de gurur duyuyorum."

"Alkışları duydukça daha çok mutlu oluyorum"

Dilara Özcan ise at üstündeyken kendini çok mutlu ve özgür hissettiğini ifade etti.

Kendini daha çok geliştirmek için çaba gösterdiğini anlatan Dilara Özcan, "At üstünde olmak gerçekten çok güzel bir duygu. Babamla birlikte gösteri yapmak ise daha da özel. Tribündeki alkışları duydukça daha çok mutlu oluyorum. Bu işi sağlığım el verdikçe yapmaya çalışacağım." dedi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
