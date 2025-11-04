(ANKARA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e, Türkiye'deki Frankofon Elçileri Grubu tarafından 2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü verildi. Özbek, " Türkiye'deki Frankofonların gerçek kalesi olan Galatasaray Lisesi'nin tarihi salonunda böyle bir ödül almak benim için büyük bir onurdur" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e, 2025 Yılının Frankofon Kişiliği Ödülü verildi. Dün akşam Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenen resepsiyona Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Daniel da Cruz, Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont, Vietnam'ın Ankara Büyükelçisi Dang Thi Thu Ha, Fildişi Sahili'nin Ankara Büyükelçisi Khadidjata Toure, Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Çad'ın Ankara Büyükelçisi Adoum Dangai Nokour Guet ve Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo katıldı. Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, Özbek'e ödülünü takdim etti.

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Özbek, törende yaptığı konuşmada, "Yılın Frankofon Şahsiyeti ödülünü derin bir duygu ve içten bir minnettarlıkla kabul ediyorum. Türkiye'deki Frankofonların gerçek kalesi olan Galatasaray Lisesi'nin tarihi salonunda böyle bir ödül almak benim için büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimiz, çocuklara eşit fırsatlar sunarak yükselmelerini sağladı"

Bu takdirin Türkiye Cumhuriyeti'nin 102'nci kuruluş yıl dönümü kutlamalarıyla aynı zamanda denk geldiği için daha büyük bir anlam kazandığını söyleyen Özbek, "Eşitlik, laiklik ve liyakat değerleri üzerine kurulmuş Cumhuriyetimiz, ülkenin en yoksul bölgelerinden gelen çocuklara eşit fırsatlar sunarak onların yükselmesini sağlamıştır" dedi. Özbek, şöyle konuştu:

"Ben Giresun ilinin Şebinkarahisar ilçesine bağlı Alucra köyünde doğdum. Bugün bu prestijli Fransızca konuşulan kurumda sizlere hitap edebiliyorsam, bu Cumhuriyet ve onun fırsat eşitliği ilkeleri sayesindedir. Burs sayesinde Galatasaray Lisesi'nde okuma ayrıcalığına sahip oldum ve bu, tüm hayatımı değiştirdi. Galatasaray Lisesi ve ondan doğan Galatasaray Spor Kulübü, Türkiye'nin kültürel, eğitimsel ve sportif yaşamında benzersiz bir yere sahiptir. Galatasaray sadece bir okul veya spor kulübü değildir; kültürler arasında, Doğu ile Batı arasında, Türkiye ile Frankofoni arasında bir köprüdür.

"Kulübümüz çoğunluğu Afrika'dan gelen onlarca Frankofon sporcuyu gururla ağırladı"

On yıllardır kulübümüz, çoğunluğu Afrika'dan gelen onlarca Frankofon sporcuyu gururla ağırlamıştır. Onlar bizim renklerimizi taşıdılar, değerlerimizi paylaştılar ve en büyük başarılarımıza katkıda bulundular. Yeteneği ve takım ruhuyla kulübümüzü zenginleştirmiş ve Frankofonların temsil ettiği değerleri mükemmel bir şekilde yansıtmışlardır: çeşitlilik, dayanışma ve halklar arası dostluk.

Türkiye, Uluslararası Frankofon Örgütü'nün resmi üyesi olmasa da Galatasaray gibi kurumlar sayesinde ülkemiz, yüzyıllardır süren bir Frankofon kültürüyle derinden iç içe geçmiştir. Okullarımızda, ailelerimizde, sanatımızda Fransız dili ve düşüncesi her zaman özel bir yankı bulmuştur."