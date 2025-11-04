Haberler

Galatasaray, Ajax ile Tarihi Bir Maç İçin Hazır

Güncelleme:
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile karşılaşacak. Hollanda ekipleriyle daha önceki maçlarda zorluklar yaşayan sarı-kırmızılılar, bu sefer deplasmanda galibiyet arayacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yarın Ajax ile yapacağı maçla Hollanda ekiplerine karşı 13. mücadelesine çıkacak.

Ajax ile ikinci kez karşılaşacak Galatasaray, daha önce bu ülkeden PSV ve AZ Alkmaar'ın rakibi olmuştu.

İlk olarak Hollanda takımlarından PSV ile 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu takımla oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 6 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde üç kez mücadele ettiği AZ Alkmaar'a karşı ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Ajax ile resmi maçlarda ikinci kez karşılaşacak

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda Ajax'a ikinci kez rakip olacak.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax'a konuk olan Galatasaray, bu karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti.

İki takım, daha önce 2 özel maçta da rakip oldu. Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin 15 Ocak 2011'deki açılışı Ajax ile yapılan özel maçla gerçekleştirildi ve iki takım 0-0 beraber kaldı. Taraflar arasındaki ikinci karşılaşma ise 10 Ocak 2014'te Antalya'daki özel bir turnuvada yapıldı ve maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Türk takımlarına karşı Ajax

Geride kalan karşılaşmalarda Ajax'ın Türk takımlarına üstünlüğü bulunuyor.

Ajax, Avrupa kupalarında Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldiği 14 maçta 12 galibiyet ve birer mağlubiyet ile beraberlik yaşadı.

Hollanda ekiplerine karşı ilk deplasman galibiyetinin peşinde

Galatasaray, Avrupa kupalarında şu ana kadar Hollanda temsilcilerine konuk olduğu karşılaşmaları kazanamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleriyle oynadığı 7 deplasman karşılaşmasında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Galatasaray'ın Hollanda takımlarına karşı performansı

Galatasaray'ın Avrupa'da Hollanda temsilcilerine karşı performansı şu şekilde:

TarihOrganizasyonMaç

Skor
20.02.2025Avrupa LigiGalatasaray-AZ Alkmaar2-2
13.02.2025Avrupa LigiAZ Alkmaar-Galatasaray4-1
30.01.2025Avrupa LigiAjax-Galatasaray2-1
28.11.2024Avrupa LigiAZ Alkmaar-Galatasaray1-1
28.07.2021Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
21.07.2021Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray5-1
31.10.2006Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray2-0
18.10.2006Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
30.10.2001Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV2-0
19.09.2001Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray3-1
30.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıGalatasaray-PSV2-0
16.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıPSV-Galatasaray3-0

Kaynak: AA / Can Öcal - Güncel
