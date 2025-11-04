Milli Sporcu Aylin Göz İştin'in Aşil Tendon Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

BATMAN'da, yetiştirdiği sporcularla idman yaparken sol arka ayak bileğinde aşil tendonu kopan milli sporcu ve karate antrenörü Aylin Göz İştin (30), kapalı yöntem ameliyatla tedavi edilip sağlığına kavuştu.

Karate ile 2008 yılında tanışan ve 2013'te milli sporcu olarak Türkiye'yi ulusal ve uluslararası arenada temsil eden Aylin Göz İştin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde karate antrenörü olarak görev yaparken, bir antrenmanda sol arka ayak bileğinde şiddetli ağrı hissedip Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerde sporcunun aşil tendonunun koptuğu belirlendi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doktor Mehmet Yavuz Başer ve ekibi, kentte ilk kez uygulanan kapalı teknikle İştin'i ameliyat etti.

'BATMAN'DA İLK KEZ YAPILDI'

Doktor Mehmet Yavuz Başer, yöntemin kentte ilk kez uygulandığını belirterek, "Normalde aşil tendon kopması ameliyatlarımız, genelde açık ameliyatla yapılır. Yeni bir teknikle bir ameliyat planladık kendisine. Bu tekniğimiz Batman'da ilk kez yapıldı. Hastamızın karate hocası olması nedeniyle hem spora dönüşü daha erken olsun hem de enfeksiyon oranımız düşsün diye ve ödemi de daha fazla azalsın diye böyle bir yöntem tercih ettik. Normalde dediğimiz gibi, açık yaparken yaklaşık bir 20 santimetreye yakın, ayak bileğinin arka kısmını açmamız gerekiyor. Ancak bu kapalı yöntem sayesinde yaklaşık 8-10 delik açtıktan sonra cildinde bu deliklerden geçirdiğimiz iplerle, kapalı bir yöntemle, yine aynı gücü ve kuvveti yapacak şekilde aşil tendonunu tamir edebildik. Ameliyatımız da çok şükür başarılı geçti. Derin bir yara izi olmayacak. Aynı zamanda daha çabuk rehabilitasyonu olacak. Daha erken alçıdan kurtulacak ve eski spor hayatına daha erken kavuşacak. 3 hafta sonra alçıyı çıkardıktan sonra bu sefer fizik tedaviye başlayacağız" dedi.

'İYİ HİSSEDİYORUM'

Evli ve 1 çocuk annesi olan Aylin Göz İştin, tedavisini gerçekleştiren sağlık ekibine teşekkür ederek, "Şu anda Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde genç karatecileri yetiştiriyorum. Sporcularımla çalışma ve antrenman yaptığım esnada bir teknik gösteriyordum. Tekniği gösterip geriye kaçış yaparken, bir 'çat' sesi ve kasımda çekilme hissettim. Zaten o esnada olayın sıcaklığıyla kendimi yere attım. Bir daha ayağımın üzerine basamadım. Daha sonra hastaneye geldik. Mehmet Yavuz Başer hocamla tanıştık. Hemen bir MR film çekti, sonuçlarıma baktı. Aşil tendonumda ve kaslarımda yırtık olduğunu söyledi, acil ameliyat olmam gerektiğini belirtti. Ameliyatım kapalı yöntemle yapıldı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum. 2-3 hafta sonra alçım çıkacak ve fizik tedavi sürecim başlayacak. Kapalı yöntemle yapılan ameliyat Türkiye'de çok nadir yapılan bir yöntemdi. Bundan dolayı doktoruma ve hastaneye çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

