Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Maçında Hakem Belli Oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ile oynayacağı maçta Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetiminde mücadele edecek. Yardımcı hakemler ise Rogier Honig ve Johan Balder olarak belirlendi.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile oynayacağı mücadelede Hollandalı hakem Allard Lindhout düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre Lindhout'un yardımcılıklarını Hollanda Futbol Federasyonundan Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollandalı Jannick Van Der Laan olacak.
