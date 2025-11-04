Manisa Basket, Anadolu Efes'e Deplasmanda Yenildi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Manisa Basket, zirve ortağı olan Anadolu Efes'e deplasmanda 104-72 skorla mağlup oldu. Ligde 6 haftada 4'üncü yenilgisini alan Manisa ekibinde antrenör Oliver Kostic, "Anadolu Efes'i galibiyetinden dolayı tebrik ederiz. Ne kadar kaliteli bir takım oldukları biliniyor ve bunu sahada gösterdiler. Maçın başından itibaren doğru enerjiyi ortaya koyamadık ve onların çok erken şekilde oyunu kontrol etmesine izin verdik. Savunmada yumuşaktık ve bu rekabet etmek için doğru bir yol değil" dedi.

'ROTASYONUMUZ ÇOK KISAYDI'

Sırp çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti:

"Birçok sağlık problemimiz var ve bu durum geçen haftaki antrenman sürecimizi, dolayısıyla bugünkü performansımızı olumsuz etkiledi. Rotasyonumuz çok kısaydı. Genç oyuncularımız önemli süreler aldı ve bu, onların tecrübe kazanması ve geleceği açısından çok değerli. Umarız önümüzdeki günlerde kadromuz daha iyi durumda olur. Gelecek pazar çok önemli bir iç saha maçımız var ve o maça tamamen hazır olmak istiyoruz."

Manisa Basket ligde bu hafta evinde Trabzonspor'la rakip olacak.