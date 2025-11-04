Altınordu'da Teknik Direktör Arayışı Başladı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulamayan Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş'in istifası sonrası teknik adam arayışları başladı. Yurtdışında olan başkan Seyit Mehmet Özkan'ın bugün İzmir'e dönerek temasları hızlandıracağı ifade edildi. Başkan Özkan'ın kırmızı-lacivertli kulübün yapısına uygun genç bir teknik adamı takımın başına getirmeyi planladığı ifade edildi. Ligde cumartesi günü evinde zirve takipçisi Şanlıurfaspor'la karşılaşacak İzmir temsilcisinin bu müsabakaya kadar yeni teknik direktörünü belirlemesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel