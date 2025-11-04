Malatya'da Suç Örgütü Yargılanıyor: 116 Sanık Hakkında Dava Açıldı

MALATYA'da, polisin farklı tarihlerde gerçekleştirdiği suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 56'sı tutuklu, 116 sanığın yargılanmasına başlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubelerinin kentte farklı tarihlerde 'kasten öldürme', 'uyuşturucu madde ticareti', 'yasa dışı silah ticareti', 'silahlı tehdit', 'yağma ve kundaklama' gibi 30 farklı suça karıştığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik çalışma yapıldı. Farklı tarihlerde 116 şüpheliye yönelik operasyonlar düzenledi. Şüphelilerden 10'u suça sürüklenen çocuk, 114'ü gözaltına alındı, örgüt lideri S.A. ile bir kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Şüphelilerden 56'sı tutuklandı, 58'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. S.A. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

TARAFTAR DERNEĞİ ÜZERİNDEN ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRMIŞLAR

Yürütülen soruşturmanın ardından 328 sayfalık iddianame hazırlanarak Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, suç örgütünün Yeni Malatyaspor'un Derebeyleri Taraftar Derneği ve taraftar grubu adını kullanarak örgüte eleman temin ettiği yer aldı. Ayrıca yaşı küçük çocuklara da eylemlerden önce uyuşturucu verildiği ve bu kişilerin de tutuklanmayacakları veya daha az ceza alacakları düşündürülerek, kendilerine zorla suç işlettirildiği ya da üstlendirildiği yer aldı.

SPOR SALONU, MAHKEME SALONUNA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Sanıkların yargılanmasına başlandı. Sanık sayısının fazla olması nedeniyle Salköprü Mahallesi'nde bulunan Muhammed Ali Clay Spor Salonu'nu mahkeme salonuna dönüştürüldü. Tutuklu 56 sanık, geniş güvenlik önlemleri altında sabahın erken saatlerinde yargılamanın yapıldığı salona getirildi.

