Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Daha sonra taktiksel ve bireysel çalışmalarla günün ilk antrenmanı tamamlandı. Günün ikinci antrenmanı ise salonda yapılan çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

