Fenerbahçe günü çift antrenmanla tamamladı
Fenerbahçe, Beşiktaş ile yapacağı maç öncesinde antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki takıma, milli oyuncular katılmadı. İlk antrenmanda ısınma ve taktik çalışmaları yapıldı, ikinci antrenman ise salonda gerçekleştirildi.
FENERBAHÇE, Süper Lig'in 28'inci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen günün ilk antrenmanı sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı. Daha sonra taktiksel ve bireysel çalışmalarla günün ilk antrenmanı tamamlandı. Günün ikinci antrenmanı ise salonda yapılan çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı