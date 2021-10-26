Montella'dan gazetecilerin protestosuna tepki: Davranışları kabul edilemez

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Sivasspor maçı sonrası basın toplantısında kendisini protesto edip toplantıyı terk eden gazeteciler için "Akıllı bir soru soracaklardı ama yapmadan gittiler. Onların davranışlarını insanlar paylaşabilir mi? Kabul edebilir mi? Sanmıyorum. Çok şey söylenebilir ama söylememek en iyisi" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Niğde Anadolu FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor, akşam saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi. İdman öncesi konuşan mavi lacivertli kulübün teknik direktörü Vincenzo Montella, Sivaspor maçında ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan dolayı oyuncularını tebrik ettiğini kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası maçında oynamayan futbolculara şans vereceğini belirten Montella, kupada adım adım ilerleyeceklerini dile getirdi. Daha sonra konuşan Jonas Svensson ve Metehan Mimaroğlu ise takım olarak pozitif havayı devam ettirip performanslarını arttıracaklarını söyledi.