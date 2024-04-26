Fransa'nın prestijli üniversitelerinden Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde Filistin'e destek gösterisi için bir araya gelen öğrenciler, kampüsteki bir binaya girişleri engelleyerek, sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Dünya genelindeki üniversitelerde başlayan Filistin'e destek gösterileri yankı uyandırıyor. Fransa'nın başkenti Paris'teki ülkenin en prestijli üniversitelerinden kabul edilen Paris Siyasal Bilimler Enstitüsü'nde (Sciences Po) Filistin komitesinde yer alan onlarca öğrenci, eğitim kurumunun bir binasına girerek erişimi engelledi. Filistin'e destek sloganları atan öğrenciler, binanın girişine ve pencerelere Filistin bayrağı astı. Bazı öğrencilerin poşu taktığı görüldü. Fransız polisinin sert müdahalede bulunduğu öğrenciler, "Bunun tüm üniversitelere ve ötesine yayılmasını umuyoruz. Gazze'deki soykırım sona erene kadar pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğrenci temsilcileriyle toplantı düzenlendiğini açıklandı

Sciences Po yönetimi ana binayı 60 kişinin "işgal ettiğini" yönünde bir açıklama yaparken, Paris kampüsünde çok sayıda bölümün kapatılması kararı alındığını duyurdu. Kampüsteki öğrencilere yapılan polis müdahalesine izin vermekle suçlanan Sciences Po yönetimi bu sabah öğrenci temsilcileriyle bir toplantı düzenlendiğini açıkladı. Yönetim, ayrıca öğrenci eylemlerini şiddetle kınadığının da altını çizdi. - PARİS