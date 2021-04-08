Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
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Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.O. idaresindeki 46 ADL 262 plakalı ambulans, Elbistan-Göksun kara yolundaki Karaelbistan Mahallesi Şehitlik mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 46 D 7508 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

Yaralılardan 3'ü ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Sağlık personeli olduğu öğrenilen 3 kişinin Elbistan Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)
Son dakika... KAHRAMANMARAŞ - Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 3 yaralı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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