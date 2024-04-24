14 yaşındaki çocuk 4 yaşındaki kuzenini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 14 yaşındaki çocuk tutuklandı mı?

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki Sultan Akgül, amcasının oğlu 14 yaşındaki A.A. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. A.A., Sultan'ın kendisine taş attığı gerekçesiyle bu vahşeti gerçekleştirdiğini söyledi. Peki, Olay ne, nerede oldu? 14 yaşındaki çocuk tutuklandı mı?

OLAY NEREDE OLDU?

Olay, dün kırsal Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. Ortadan kaybolan kızları Sultan Akgül'e ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Sultan için arama çalışması başlattı. Çalışmalar sonunda, evlerinin yanındaki samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş cansız bedeni bulundu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK TUTUKLANDI MI?

Ekipler, yaptıkları araştırmada Sultan Akgül'ün amcasını oğlu A.A.'nın ayakkabılarında kan lekeleri tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf ederken, olayda kullanılan bıçak da ele geçirildi. Sorgusunda kuzenini kendisine taş attığı için öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenilen A.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.