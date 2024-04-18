Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kahramanmaraş'ta kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu?

Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Son dakika gelen bilgiler ile AFAD ve Kandilli verilerine göre Kahramanmaraş'ta deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Kahramanmaraş'ta deprem şiddeti ve büyüklüğü araştırılıyor. Peki Kahramanmaraş'ta deprem kaç şiddetinde oldu? Kahramanmaraş yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son dakika depremler listesi haberimizde...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bugün sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 08:45'te gerçekleşen depremin derinliği 11.35 kilometre olarak ölçüldü. AFAD verilerine göre, depremin merkez üssü 38.14361 enlem ve 36.69222 boylam koordinatlarıyla belirlendi. Kahramanmaraş'taki son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.