6 Şubat depreminde ilginç görüntü oluşan bina yıkıldı

6 Şubat depreminde ara katı yıkılarak ekseni kaydığı için ilginç görüntünün ortaya çıktığı 4 katlı bina yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Varlık Mahallesi'ndeki 4 katlı binada ilginç bir şekilde yıkılmıştı. Binanın birinci, ikinci ve dördüncü katı yıkılmazken üçüncü katı yıkıldı. Yıkım esnasında dördüncü katın ekseni de kaydı. Abuzer Fırat'a ait olduğu öğrenilen binanın dördüncü katı yaklaşık 30 derecelik bir açıyla döndü.

Ağır hasar alan bina ekipler tarafından yıkıldı. Tehlike arz eden binanın yıkılmasıyla mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. - ADIYAMAN