Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk vahşice öldürüldü

Kahramanmaraş'ta vahşet: 4 yaşındaki çocuk boğazı kesilerek öldürüldü

Kahramanmaraş'ta vahşetin yaşandığı köyde sessizlik hakim

4 yaşındaki Sultan'ın mezarında bayram şekerleri

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta meydana gelen olayda, boğazı kesilerek öldürülen 4 yaşındaki Sultan Akgül'ün yaşadığı köy ve evinde sessizlik hakim.

Edinilen bilgiye göre olay, 23 Nisan tarihinde Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre anne ve babasının evde olmadığı sırada küçük Sultan kayboldu. Bir müddet sonra eve gelen aile Sultan'ın kaybolduğunu anlayınca çevrede arama çalışmaları başlattı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilerek mahalle sakinleri ile küçük Sultan'ı aramaya başladı. Yapılan arama çalışmaları sonucu küçük kızın cansız bedeni evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Ekipler, yaptıkları araştırmada küçük Sultan'ın amcasının oğlu A.A.'nın olayı yaptığını ayakkabı ve yerdeki kan izleri ile tespit etti.

Gözaltına alınan Sultan'ın amcaoğlu A.A., suçunu itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.A, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olayın yaşandığı ev ve köyde ise sessizlik hakim oldu. Sultan'ın mezarının üzerine bayram şekeri bırakıldığı görüldü. Küçük Sultan'ın ninesi Sultan Akgül ve dedesi basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Ayrıca A.A.'nın anne ve babasının ayrı olduğu dedesinde kaldığı öldürdüğü kuzeni ile birlikte yaşadığı öğrenildi.