Depremzedelere yeni evler teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan Hataylı Çolak ailesine yeni evleri teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan kalıcı konutlar, depremzede ailelere teslim edilmeye devam ediyor.

Bugüne kadar 76 bin konutu depremzedelere teslim eden Bakanlık, Hataylı Çolak ailesinin de yeni evlerine kavuşmasını sağladı.

Depremde evleri yıkılan Tarkan Çolak, deprem sonrası devletin, yuvalarını büyük bir hızla yapıp teslim ettiğini vurgulayarak, "Allah kimseyi yuvasız bırakmasın. Tekrar yeni bir yuvaya kavuşmak bizleri mutlu etti. Bizim için zor bir süreçti ama evlerimizi teslim alacağımıza olan inancımız her zaman vardı. Devlet gücünü gösterdi." ifadelerini kullandı.

Devletin verdiği sözü tuttuğunu belirten Çolak, "Daha ne denilebilir ki? Allah razı olsun. Elhamdülillah, devletin gayreti ve insanların gücüyle bu binayı inşa ettiler. İyi ki varlar." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de açıklamada, "Milletimizin yanında, 110 bin kişilik dev ekibimizle sahadayız." ifadesine yer verdi.