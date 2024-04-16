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Kahramanmaraş'ın yeni cazibe bölgesi: 'Kuzey Çevre Yolu'

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Kahramanmaraş'ın yeni cazibe bölgesi: 'Kuzey Çevre Yolu'

Deprem sonrası binaların hasar almadığı Kuzey Çevre Yolu bölgesinin cazibesi artıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hasar almayan şehrin kuzeyindeki dağ yamacının cazibesi artıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası şehirdeki binlerce bina yıkılmış birçoğu ağır ve orta hasar almıştı. Şehrin Onikişubat İlçe sınırlarında yer alan Kuzey Çevre Yolu güzergahı ise cazibesini artırmaya devam ediyor. Depremi en az zararla atlatan bölgelerden olan güzergah, zeminin sağlam olması nedeniyle ilgi çekiyor. Yüksek katlı binaların bile zarar görmediği bölge dron ile görüntülendi. Depremde hasar almaması nedeniyle şehir merkezindeki birçok iş yeri bu alana taşındı. Esnaf Mustafa Kutas, "Kuzey çevre yolunda iki yıldır esnaflık yapıyorum. Deprem sonrası insanlar bu bölgeye yönelmeye başladı. Yolun tamamlanması ile birlikte daha çok faaliyete geçeceğine inanıyorum. Bu bölgenin cazibesinin artması fiyatlarında artmasına neden oldu" dedi.

Esnaf Enes Sayılı ise, "Deprem sonrası bu bölge dayanıklı olduğu için insanlar geliyor. Konumumuz iki üç yıla daha da iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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