Osmaniye'de Depremzedelere Yönelik 23 Nisan Etkinliği Düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Eczacı Odası ve Robotik ve Kodlama Derneği işbirliğinde depremden etkilenen çocuklara yönelik 23 Nisan etkinliği düzenledi.

Tosyalı Spor tesislerinde yapılan etkinlikte; depremzede çocuklar robotik kodlama, çuval yarışması, halat çekme, yumurta taşıma, kil yapımı, ahşap boyama, palyaçolarla doyasıya eğlendi. Etkinlikte ayrıca 3D kalemle çalışmalar, güneş enerjisi ile uçabilen helikopter yapan çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay, "Osmaniye eczacı odası olarak depremzede çocuklarımıza yönelik bir etkinlik yapmaktı amacımız daha sonra bunu genişlettik ve tüm Osmaniye'deki çocuklarımıza yapmak istedik. Etkinlik içeriğimiz, Tosyalının kapalı alanında 2 tane etkinliğimiz var bir tanesi güneş paneli helikopter, diğeri 3D kalemle anahtarlık yapımı. Dış alanda ahşap boyama ve kil yapımı yapacak çocuklarımız. Karaoke etkinliğimiz var halat çekme, yumurta taşıma bu tarz yarışmalarla gün boyu eğlenecekler. En sonunda çocuk konseriyle finalimizi yapacağız inşallah" dedi.

Teknofest döneminde daha teknolojik ürünlerle 23 Nisan etkinliği yapmayı planladıklarını söyleyen Türkiye Robotik ve Kodlama Derneği Genel Başkanı Erdi Can Konur, "Osmaniye'de özellikle depremzedelerin de olduğu bir yerde bizler için çok önemli bir noktadaydı. Burada bir sürü çocuğumuz var depremin etkisini yaşamış hem onları mutlu etmek açısında bizler de Osmaniye'ye geldik. Burada çocuklarımızla beraber içeride steam ürünü yani teknolojiyi aslında biraz daha çocuklarımıza sevdirmek, bir teknofest döneminde çocukların bu alana ilgisini daha da kanalize etmek açısından daha teknolojik ürünlerle bir 23 Nisan etkinliği yapmayı planladık. Bu etkinliğimiz çerçevesinde içeride güneş paneli bir helikopterimizi yaptık ve her çocuğumuzun elinde birazdan dışarıya çıkacaklar. Aynı zamanda dışarıda çocuklarımız için bir sürü kil, ahşap boyama, çuval yarışı, karaoke, masal anlatıcılığı bunun yanı sıra 3D kalemle yukarıda hayal gücü ortaya çıkıyor. Çocuklarımız 3D kalemle bir sürü ürün ortaya koyuyorlar. Bu alanda burada çalışıyoruz. Bayağı bir yoğun katılım var, kalabalık bir durumda emeği gecen herkese teşekküre ederim" dedi. - OSMANİYE