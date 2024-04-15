- Kahramanmaraş'ta depremzede kadın 15 kişiye iş imkanı sağlıyor

Deprem sonrası kapatmayı düşündüğü iş yerinde 15 ev hanımına iş imkanı sağlıyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 23 yıldır işletme sahibi depremzede kadın, deprem sonrası kapatmayı düşündüğü iş yerinde 15 ev hanımına iş imkanı sağlıyor.

Dulkadiroğlu İlçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki kendine ait iş yerinde Osmanlı motifleri, Maraş işi sim sırma, yorganlar, seccadeler ve genç kızların çeyizleri arasında yer alan el işi ürünler yapan 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Zennure Tuğrul, 15 ev hanımına iş imkanı sunuyor. Tuğrul, "Deprem sonrası çalışamam diye düşünüyordum ama işimize dört elle sarıldık. Çabalamaya gayret göstermeye devam edeceğiz. Hem biz kazanalım hem de memleketimiz kazansın" dedi.

Tuğrul, şöyle devam etti:

"Memleketimi terk etmeyi gönlüme vermedi. Depremden sonra burayı işletiyorum. Burada sim sırma Maraş'a özgün, eski tarihi sim sırmalar yapıyorum, yaptırıyorum hanımlara. Ben burada nasıl kazanıyorsam onlar da iş yaparak kazanç sağlıyorlar. Ailelerine katkıda bulunuyorlar. Deprem sonrasında ben burayı kapatacaktım. İşletmeyi düşünmüyordum. İşim olmaz diye düşünüyordum. Ama memleketimi terk etmeyi gönlüm el vermedi."

Tuğrul, "Kendi memleketimde az olsun ama bu memleketimde olsun diye düşündüm. Devam etmeye karar verdim ve şu an devam ediyorum. Deprem sonrasında tekrardan çalışmaya başladık. Dostlarım, bana yardım eden hanımlar, benimle birlikte çalışıyorlar. Ben birini yapıyorsam birkaç tanesini dışarıya yaptırıyorum. En az 15 kişiye iş imkanı sağlıyoruz. Ben iş veriyorum onlar ise evlerinde yapıyorlar. İnsan mutlu oluyor. Kendi memleketimizde kalıp, devam ediyoruz. Çok büyük imtihanlardan geçtik. Allah tekrarını yaşatmasın. Amacım burada duygu sömürüsü yapmak değil ama çok kötü şeyler yaşadık. Benim evim yıkıldı ama hayat devam ediyor. Bir şekilde bir yerlerden başlamak gerekiyordu. Allah izin verirse burada hem ben hem de çalışanlar rızkımızı bu şekilde kazanıyoruz. Buraya gelenlere ise yardımcı oluruz. Hem biz kazanalım hem memleketimiz kazansın" ifadesini kullandı.