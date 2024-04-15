Kahramanmaraş'ta İşçi Dış Cephe Asansöründen Düştü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, apartmanın dış cephe asansöründen düşen işçi yaralandı.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki apartmanın dış cephe tadilatında çalışan S.K, boya yaptığı esnada dengesini kaybederek 10 metre yüksekteki dış cephe asansöründen düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla KSÜ Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırılan işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.