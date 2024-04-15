Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nde yerin dönüşüm

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremin simgesi Ebrar Sitesi'nde yerin dönüşüm

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde yaklaşık bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Siteleri'nin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde 59 bina yıkıldı. 4 bin kişinin hayatını kaybettiği mahalledeki Ebrar Sitesi depremin simge yerlerinden biri oldu. Bölgenin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Temel hafriyatlarının kaldırılmasının arından fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri ile devam edilen bölgede, bir yandan beton dökme işlemleri de sürüyor.

Alan dron ile görüntülenirken çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği görüldü.

Bölgede çalışmaların devam ettiğini ifade eden inşaat çalışanı İbrahim Yurdakonar, "Burada temel açma ve kazı işlemlerimiz var. Temeller açılıp demirleri döküyoruz bir an önce vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye çalışıyoruz. Şuanda bu bölgenin zemin etütleri yapıldı fore kazıklarla desteklenerek temellere de bağlanarak çalışma yapılıyor. Bir yandan beton dökülüyor. Çokta bir şey kalmadı hızlı bir şekilde işlemler devam ediyor. Vicdanen yaptığımız işler sıkıntı yok sağlamlık açısından. Vatandaşlarımız deprem sonrası evlerine yerleşecek ve gönül rahatlığı ile bu evlerde kalabilirler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Deprem Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Atış poligonunda intihar eden doktor kim? Bitcoin yüzünden mi intihar etti? Doktor neden intihar etti, ne oldu? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Fatih Karagümrük maç özeti! Kurtlar Vadisi'ndeki o sahne gündemde! İran- İsrail arasında neler oluyor? İran, İsrail'e neden saldırdı? İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ 2024 | Bursluluk belgesi nereden alınır? İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz neden tutuklandı, ifadesinde ne söyledi? Teleferik kazası neden oldu, nerede oldu? Teleferik kazasının sorumlusu kim, tutuklandı mı? İran, İsrail'e neden saldırıyor? İran İsrail arasında ne oldu? TÜİK Şubat ayı işsizlik oranı ne oldu? İşsizlik oranı azaldı mı, arttı mı? Şubat ayı işsizlik verileri ne? Bu meyve kanser hücrelerini yok ediyor! Mesane, mide, karaciğer dostu kızılcık faydaları neler, nasıl tüketilir? Kepez Belediye Başkanı kimdir? Mesut Kocagöz tutuklandı mı, ne oldu? Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray - Alanyaspor maçı şifresiz mi? Depremzede kira yardımı uzatıldı mı, bitti mi? Deprem kira yardımı ne zaman yatacak? Çalışan anneye destek başvurusu nasıl yapılır? 325 euro destek ne kadar? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 15 NİSAN GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! 15 NİSAN TV YAYIN AKIŞI | Bugün hangi diziler var? Kanal D, Star TV, TRT1, ATV, TV8, Show TV, Now TV
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title