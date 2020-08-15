Son dakika haberleri | Of'ta sel ve heyelanın hasarı, gün ağarınca ortaya çıktı (3)
Son dakika haberi... UZUNGÖL YOLUNDA KONTROLLÜ ULAŞIMTrabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e giden çift yönlü yolun tek şeridinde, Karayolları ekipleri, iş makineleri eşliğinde yol açma çalışması sürdürülüyor.
15.08.2020 10:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:01
UZUNGÖL YOLUNDA KONTROLLÜ ULAŞIM
Trabzon'un Of ilçesinde meydana gelen heyelanda kapanan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e giden çift yönlü yolun tek şeridinde, Karayolları ekipleri, iş makineleri eşliğinde yol açma çalışması sürdürülüyor. Of-Çaykara Karayolu Dumlusu mevkisinde ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
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Kaynak: DHA