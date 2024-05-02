Trabzon'daki iki lisenin takımı Ragbi Gençler Türkiye Birinciliği'nde başarılı oldu

Trabzon'daki iki lisenin takımı, Ragbi Gençler Türkiye Birinciliği Yarışması'nda Türkiye birinciliği ve ikinciliği elde etti.

Muğla'da 26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Ragbi Gençler Türkiye Birinciliği Yarışması'nda A erkekler kategorisinde Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı birinci, Arsin Anadolu Lisesi takımı ise ikinci oldu.

Arsin Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Yıldız, antrenör Bekir Ataoğlu ve sporcular, Arsin Milli Eğitim Müdürü Yavuz Üstündağ'ı makamında ziyaret etti.

Üstündağ, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Taner Şentürk'ün de bulunduğu ziyarette, sporcuları ve okul yönetimini kutladı.

Öğrencilerin başarısından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Üstündağ, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Antrenör Ataoğlu ise 5 yıllık çalışmanın sonucunda Türkiye ikincisi olduklarını belirtti.

Öğrencilerle güzel bir takım oluşturduklarını anlatan Ataoğlu, "Finali oynayan iki takım da Trabzon takımıydı. Türkiye şampiyonu Araklı Saffet Çebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci de Arsin Anadolu Lisesi oldu. Bu, ilimiz ve ilçemiz adına büyük bir gururdur. İki sporcumuz milli takıma davet edildi. Turnuvanın en centilmen sporcusu da bizim takımımızdan seçildi." dedi.