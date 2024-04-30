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Trabzon'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan bir müstakil evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortahisar Mahallesi Sarayatik Camii Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin bir bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Ortahisar İtfaiye Trabzon Olay Yaşam Güncel Haberler

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