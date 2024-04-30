Trabzon'da müstakil evin çatısında çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ortahisar Mahallesi Sarayatik Camii Sokak'taki iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Evin bir bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Maddi hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.