Abdullah Avcı: 'Trabzonspor her zaman yarışmak zorundadır'

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

İSTANBUL - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, şampiyonluk yarışının sürdürülebilir olması için yoğun çaba sarf ettiklerini söyleyerek, "Trabzonspor her zaman yarışmak zorundadır" dedi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, altyapı için yapılan planlar ve gelecek sezon hedeflerini kapsayan bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Zorlu Center'da yapılan basın toplantısında açıklamalarda bulunan Avcı, Trabzonspor'un her zaman şampiyonluk yarışında olması gerektiğini söyledi. Şampiyonluk yarışının her sene için sürdürülebilir olması adına yoğun çaba harcadıklarını söyleyen Avcı, "Trabzonspor bir dünya markası olabilecek nitelikte olabilecek bu coğrafyanın doğru yatırımlar yapması gerekiyor. Biz de akademi ve üst yapıda çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her zaman yarışmak zorundadır, sürdürülebilir durumu oluşturmak için yoğun bir çaba içindeyiz. Başkanın 3.5 yıldır bana verdiği koşulsuz destek bizim Trabzonspor için daha fazla üretmemizi sağlıyor. 10 Kasım 2020 Trabzonspor'a ayak bastığım gün arada sadece 7 aylık bir boşluk var. Buraya gelirken koşulsuz verdiği destek, oluşturduğu ortam, bir şirket yönetimi gibi ama duygusunun içinde olduğu ortamı bize oluşturduğu için teşekkür ediyorum. Buraya gelirken Trabzonspor büyük marka ama Ertuğrul Doğan aradığı zaman koşulsuz ve daha önce yaptıklarımızın hayalini kurarak buradayız" ifadelerini kullandı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın transfer konusunda kendisinde daha hızlı olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "6 ay önce geldiğimde organizasyonu yeniden oturtmak ve geldiğimizde ulaşılabilir koyduğumuz hedefler lig 3.'lüğü ve Türkiye Kupası'nı müzeye götürmekti, bunları başarmak istiyoruz. Avrupa kupalarında sahne almanın ekonomik olarak katkı sağlamak gibi farkı var. Yoğun bir şekilde transfer için çalışıyoruz, görüşmeler devam ediyor. Buradaki amacımız Trabzonspor'u anlatmak ki herkes Avrupa'da da Trabzonspor'un ne olduğunu çok iyi biliyor. Çok net geri bildirimler alıyoruz. Tecrübeli ve genç oyuncu olacak ama şunu söyleyebilirim oyun felsefesi oturuyor, bunu daha hızlı ve daha agresif hale getirecek bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Bu sezon Galatasaray ile Fenerbahçe'nin diğer takımlardan oldukça fazla bir puan farkıyla şampiyonluk yarışını sürdürmesiyle alakalı düşüncelerinin sorulmasını üzerine Avcı, "Ligde puan skalasının bu kadar yüksek olmasını çok sağlıklı bulmuyorum. Önümüzdeki senelerde böyle yüksek puan skalası olacağını düşünmüyorum. Şampiyonluk kelimesi en tepede ve herkesin istediği şey ama sürdürülebilir olmak, yarışmak Trabzon markasının her zaman yarışın içinde olması gerekiyor. Bu oyun artık organizasyon oyununa dönmüştür. Bu süreçlerde sadece önümüzdeki senenin değil, uzun vade planları doğru yapmak gerekiyor. Trabzonspor şampiyonluğa oynayacaktır, her zaman da böyle olmuştur, Trabzonspor oyuncu açısından verimli bir toprak, 1.5 sene önce başkandan rica ettim, bugün Trabzonspor Akademisi uluslararası firmalar tarafından denetleniyor. Avrupa'da yarışacak Trabzonspor oluşturmak için bugün bu imkanı bize başkan sağladı. TFF de bunu örnek aldı. Aynı firma bugün akademinin eğitmenlerini eğitiyor. Trabzonspor taraftarından sabırlı olmasını isteyeceğiz ama bunun sonucunda yarışabilir bir takım kimliğini her zaman korumuş olacağız" şeklinde konuştu.

Altyapı ile ilgili çalışmalardan bahseden 60 yaşındaki çalıştırıcı, "3 yıl önce antrenmana çıktığımda Ahmetcan'ı tanımıyordum. Baktım, buranın yüzü olması gerek dedim, Ahmetcan'a formayı ben vermedim, o aldı. 18 maç oynadı, 9.5 milyon Euro'ya Ajax'a transfer oldu. Avrupa'nın akademisi en iyi olan takımı Trabzonspor Akademisi'nden transfer yaptı. Trabzon kimliğine uygun bir oyun oynamak zorundayız. Şehrimizin bazen çok kabul etmediği pas oyununu oynatmaya devam edeceğiz, büyük takımlar bunu oynamak zorundalar. Bu topun devamlı havada dolaştığı, çabuk kayıpların olduğu, daha dengeli, daha baskılı bir oyunu Trabzonspor oynayacaktır" diye konuştu.

Başarılı çalıştırıcı, gelecek sezon değişecek olan yabancı kuralına da değinerek, "Yabancı sayısını A Milli Takım teknik direktörüyken medyadan öğrendim. Bu kuralı medya benim çıkardığımı söyledi. Yerli - yabancı kalitesini oluşturursan serbest bırak. Bu sayılar değişecek ama hiçbir zaman karşılığı olmayacak. Akademi belirli bir seviyeye geldikten sonra serbest olması gerekiyor diye düşünüyorum. Türkiye'de yerli yabancı rekabetinin oluşturulması gerek" dedi.