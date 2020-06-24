Son dakika haberleri | Kıbrıs gazisi Hüsnü Bolulu Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberleri | Kıbrıs gazisi Hüsnü Bolulu Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika güncel haberine göre İzmir'de 74 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli astsubay Hüsnü Bolulu'nun cenazesi, Amasya'da toprağa verildi.

Son dakika haberleri | Kıbrıs gazisi Hüsnü Bolulu Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
24.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 24.06.2020 18:50

İzmir'de 74 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi emekli astsubay Hüsnü Bolulu'nun cenazesi, Amasya'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Bolulu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova ilçesine bağlı Tekke köyüne getirilerek helallik alındı.

Burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bolulu'nun cenazesi, askeri törenle köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Bolulu'nun ailesinin yanı sıra Kaymakam Mustafa Berk Çelik, Belediye Başkanı Bayram Öztürk ile askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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