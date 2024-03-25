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GKRY ve Kazakistan arasında hava bağlantısı mutabakatı imzalandı

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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, Kazakistan'ın başkenti Astana'da resmi temaslarda bulundu.

Bakan Kombos, Astana'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmelerden sonra iki bakan, Kazakistan ile GKRY arasında "hava bağlantısına" ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Nurtleu, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, son dönemde ikili siyasi diyaloğu ve çok taraflı etkileşimi geliştirmeye yönelik adımlar atıldığını belirtti.

Özellikle tarım, turizm, lojistik, ulaştırma ve yatırım alanlarında işbirliğini önemsediklerini belirten Nurtleu, son 20 yılda Kazakistan ekonomisine adadan 4 milyar dolardan fazla yatırımın geldiğini, Kazakistan'ın adadaki yatırımının 1,4 milyar doları bulduğunu söyledi.

Kazakistan ile GKRY arasında hava bağlantısının kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladıklarını kaydeden Nurtleu, "Vatandaşlarımıza karşılıklı vizesiz seyahat sağlanmasını ve iki ülke arasında doğrudan uçuşların başlatılması olanaklarını ele aldık. Bu kapsamdaki görüş ve girişimlerin yakın gelecekte hayata geçirileceğine inanıyorum." diye konuştu.

Kombos da bölgesel ve uluslararası gündemi değerlendirdiklerini belirterek, özellikle ikili ekonomik potansiyeli geliştirme konusunu ele aldıklarını kaydetti.

Konstantinos Kombos, "Bugün imzaladığımız hava bağlantısı mutabakat zaptı, gelecekte iki ülke arasında doğrudan uçuşların açılmasına vesile olacak diye umuyorum." dedi.

Kombos ve heyeti, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından da kabul edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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