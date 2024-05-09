Kıbrıs Gazisi Hasandağı'nda Yaralandı

Aksaray'da Hasandağı eteklerinde yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybederek düşüp yaralanan Kıbrıs Gazisi vatandaş AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Hasandağı eteklerinde yürüyüş yapan Kıbrıs Gazisi Veyis Atılgan (71) dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaralandı. Önce yakınlarına, sonra da 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen olayda İl Afet Acil Durum (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri olay yerine sevk edildi. Vatandaşın kaldığı bölgeye tırmanan ekipler yaralı Kıbrıs Gazisine ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle aşağıya indirilen Veyis Atılgan hazır bekleyen ambulansta tedavisi yapılarak taburcu edildi. Yakınları tarafından Hasandağı'ndan alınan Veyis Atılgan evine götürüldü. - AKSARAY