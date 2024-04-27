Pazaryeri Kaymakamı Kıbrıs Gazisi Şakir Başar'ı evinde ziyaret etti
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinin Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Kıbrıs Gazisi Şakir Başar'ı evinde ziyaret etti. Kaymakam Kahraman, Gaziyi ve diğer şehit ailelerini ziyaret ederek onları yalnız bırakmadı ve Şakir Başar'a evinde ağırladığı için teşekkür etti.
Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Kıbrıs Gazisi Şakir Başar'ı evinde ziyaret etti.
Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Sarıdayı köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Şakir Başar'ı evinde ziyaret ederek ellerini öptü. Gazileri ve şehit ailelerini ziyaret eden ve yalnız bırakmayan Kaymakam Kahraman, Kıbrıs Gazisi Şakir Başar'a evinde ağırladığı için teşekkür etti. - BİLECİK