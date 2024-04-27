Pazaryeri Kaymakamı Kıbrıs Gazisi Şakir Başar'ı evinde ziyaret etti

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Kıbrıs Gazisi Şakir Başar'ı evinde ziyaret etti.

Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman Sarıdayı köyünde yaşayan Kıbrıs Gazisi Şakir Başar'ı evinde ziyaret ederek ellerini öptü. Gazileri ve şehit ailelerini ziyaret eden ve yalnız bırakmayan Kaymakam Kahraman, Kıbrıs Gazisi Şakir Başar'a evinde ağırladığı için teşekkür etti. - BİLECİK