Üye Girişi
Haberler

Ünlü piyanist Rüya Taner, Hatay'ın Küllerinden Doğuşu adlı piyano dinletisi sundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, Hatay'ın Küllerinden Doğuşu adlı piyano dinletisi sundu. Programda çeşitli eserler icra eden Taner, performansıyla izleyenlerden alkış aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ünlü piyanist Rüya Taner, " Hatay'ın Küllerinden Doğuşu" adlı piyano dinletisi sundu.

Merkez Antakya ilçesindeki bir özel okulun kültür salonunda düzenlenen programda sahne alan Taner, çeşitli eserleri icra etti.

Yaklaşık 2 saat süren dinletide, Taner'in performansı izleyenlerden alkış aldı.

Dinleti sonunda Taner, AA muhabirine, Hatay'ın küllerinden doğacağına inandığını söyledi.

Ana vatanın yaşadığı depremin yavru vatanda da büyük üzüntüyle karşılandığını aktaran Taner, "Yıllar önce buraya geldiğimde bu şehre aşık olmuştum. Dünden bu yana buradayım ve çok farklı duygular yaşıyorum. İnsan gerçekten uzaktan olayın büyüklüğünü, vahametini tahmin edemiyorsunuz. Şehir tamamen yok olmuş. Bu şehrin insanlarının önünde saygıyla eğiliyorum, gidenlere rahmetle anıyor, geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Naçizane olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin manevi desteğini vermek adına burada olduğum için mutluyum." dedi.

Taner, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sevinçlerinin de acılarının da bir olduğunun altını çizdi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Hatay Sanat Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman 2024? En az atama yapılacak branşlar! Öğretmen atamalarında en az hangi branşlar atanacak? Temmuz'da asgari ücrete zam var mı? 2024 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi, artacak mı? 8 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 8 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Aziz Yıldırım aday mı? Fenerbahçe başkanlığına Aziz Yıldırım aday olacak mı? 8 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 8 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title