Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, Kıbrıs konusu ve Karadeniz'e seyrüsefer güvenliği ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Bölgedeki gelişmeler ve Gazze'deki son durumun ele alındığı görüşmede ayrıca Kıbrıs konusu ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliği de değerlendirildi.