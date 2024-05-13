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Kıbrıs Gazisi Bayram Aygördü Askeri Törenle Toprağa Verildi

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Kahramankazan'da geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Bayram Aygördü (71) askeri törenle toprağa verildiKıbrıs Gazisi Aygördü için Akçaören Mahallesinde askeri tören düzenlendi.

Kahramankazan'da geçirdiği rahatsızlık sonucu evinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Bayram Aygördü (71) askeri törenle toprağa verildi

Kıbrıs Gazisi Aygördü için Akçaören Mahallesinde askeri tören düzenlendi. Törene Kaymakam Abdullah Selim Parlar, Garnizon Komutanı Albay Naci Ünlü, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Cafer Akın ve vatandaşlar katıldı.

Gazinin cenazesi öğleyin İlçe Müftüsü Dr. Mahmut Ay'ın Köy Konağı bahçesinde kıldırdığı Cenaze Namazının ardından Akçaören Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Müftü Ay cenaze töreninde şehitliğin ve gaziliğin önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Defin işleminin tamamlanmasının ardından Garnizon Komutanı Albay Naci Ünlü tabutun üzerine örtülen Türk bayrağını, fotoğrafını ve madalyasını gazinin ailesine takdim etti.

Bir süredir çoklu organ yetmezliğinden dolayı tedavi gören ve evinde hayatını kaybeden Bayram Aygördü 2 çocuk 4 torun sahibiydi.

Gazi Bayram Aygördü 1974 Kıbrıs Barış Harekatında Jandarma Komando Er olarak 12 ay süreyle görev aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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