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KKTC Üniversitesi Bölüm Başkanı Interpol Tarafından Aranıyor

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bir üniversitede bölüm başkanı olan Prof. Dr. Fadi Al-Turjman'ın Interpol tarafından "cinsel saldırı" ve "öldürmeye teşebbüs" suçlarından arandığı ortaya çıktı.

KKTC'deki Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yapay Zeka Mühendislik bölüm başkanı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman'ın Interpol tarafından çeşitli suçlardan arandığı açıklandı. Resmi Gazete'de yer alan metinde 1982 Kuveyt doğumlu Al-Turjman'ın Kanada'da Interpol tarafından kırmızı bültenle "saldırı", "cinsel saldırı", "öldürmeye teşebbüs" ve "zorla alıkoyma" suçlarından arandığı belirtildi.

KKTC Bakanlar Kurulu, Al-Turjman'ın kamu düzenini, yönetsel düzeni, genel ahlakı tehlikeye sokacak biçimde davranması, halk ve devlete karşı düşmanlık uyandırması veya devletin yetki ve gücüne karşı gizli planlar kurma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle yasaklı göçmen ilan edilmesi kararı aldı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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