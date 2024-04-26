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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC'de Boğaz Şehitliğini Ziyaret Etti

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komuta kademesiyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Boğaz Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte anıta çelenk koyan ve saygı duruşunda bulunan Bakan Güler, daha sonra şehitlerin mezarına karanfil bıraktı. Güler, ziyaretin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemede bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Boğaz Şehitliğini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Boğaz Şehitliğine ziyarette bulundu.

Şehitlikteki anıta çelenk koyan ve saygı duruşunda bulunan Bakan Güler ve TSK komuta kademesi, daha sonra şehitlerin mezarına karanfil bıraktı.

Boğaz Şehitliğinin ardından Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına geçen Güler, askeri törenle karşılandı.

Komutanlıkta inceleme ve denetlemede bulunan Güler, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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