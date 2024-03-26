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KKTC ve GKRY Meclisleri Ortak Bir Yasa Çalışması Önerisini Reddetti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) marjında gerçekleşen Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısı'nda İsviçreli moderatör Laurent Wehrli'nin yaptığı "KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) meclisleri tarafından iklim değişikliği ve deprem gibi konularda ortak bir yasa çalışması yapılması" önerisinin, Rum heyeti tarafından reddedildiğini belirtti.

Cenevre'de PAB'ın 148'incisini gerçekleştirdiği genel kurul toplantısına, KKTC Cumhuriyet Meclisini temsilen Hasipoğlu'nun yanı sıra Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy ve Demokrat Parti Milletvekili Serhat Akpınar katıldı.

Temaslarına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, yılda bir kez düzenlenen PAB'dan KKTC'den siyasi partiler olarak davet aldıklarını belirterek, KKTC'den heyet başkanı olarak bu toplantıya katıldığını bildirdi.

Hasipoğlu, "Burada 140 ülke ve 1000'in üzerinde milletvekili var. Bizim için önemli bir ortam. Diğer ülkelerin vekilleri ile görüşüp, haklı davamızı anlatmak ve lobi yapmak fırsatını bulmuş olduk." dedi.

İkili görüşmeler kapsamında TBMM heyeti ile bir araya geldiklerini belirten Hasipoğlu, bundan sonra atılacak adımlar konusunda strateji toplantısı yaptıklarını aktardı.

TBMM heyetiyle hangi uluslararası kuruluşlara üyelik müracaatlarında bulunabileceklerini de ele aldıklarına işaret eden Hasipoğlu, "Daha sonra kardeş Azerbaycan ile bir toplantımız oldu. Türk Devletleri Teşkilatına girdikten sonra Azerbaycan ile ilişkilerimiz daha da arttı, ihracatımız başladı. Narenciye olsun, alüminyum olsun ihracatımız en üst seviyede gerçekleşiyor. Gelecek ay üniversitelerimiz ve turizm yatırımları ile ilgili bir toplantı düzenlenecek. Ticari hayat Azerbaycan ile de başladı. Bir millet üç devlet olma yolunda hızlıca ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü talebimiz, son derece makul ve doğru zamanlı bir taleptir"

Hasipoğlu, Bahreyn ve Pakistan heyetleri ile de görüştüklerini, karşılıklı işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini söyledi.

Yaptıkları tüm görüşmelerde muhataplarına Kıbrıs Türk tarafının iki devletli çözüm tezini ilettiklerini kaydeden Hasipoğlu, "Egemen eşitlik ve uluslararası eşit statü talebimiz, son derece makul ve doğru zamanlı bir taleptir. 2021'de Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile birlikte Cenevre'deki Kıbrıs konulu 5+1 gayriresmi toplantıda bu önerilerimiz Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne sunduk. Genel Sekreter bizi çok iyi anladı, artık farklı şeyleri konuşma zamanının geldiğini, 'Kutu dışında düşünmemiz gerektiğini' söyledi. Biz de bu konuda çalışıyoruz, hiçbir zaman da masadan kaçan taraf olmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Hasipoğlu, Kıbrıs Türk tarafının tüm çözüm planlarına "evet" dediğini hatırlatarak, daha fazla ambargolar altında cezalandırılmamaları gerektiğini vurguladı.

Muhataplarının "iki devletli çözüm" konusundaki taleplerini makul karşıladığını da söyleyen Hasipoğlu, daha önceki tüm çözüm planlarına Kıbrıs Rum kesiminin "hayır" dediğinin bilinen bir gerçek olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu, PAB toplantısına davet edilmelerinin esas amacının, GKRY milletvekilleri ve siyasal parti temsilcileriyle bir masa etrafında Kıbrıs konusunu konuşmaları olduğunu anlattı.

PAB'ın, devlet başkanlarından sonra en üst düzeyde Kıbrıs konusunun konuşulduğu bir ortam olduğuna dikkati çeken Hasipoğlu, İsviçreli milletvekilleri arabuluculuğunda, Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısı kapsamında Rum parlamenterlerle 1,5 saatlik bir görüşme yaptıklarını, herkesin pozisyonunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Hasipoğlu, Rum heyetinin üst düzey ve tecrübeli vekillerle toplantıya katıldığını ve "zaman çok hızlı geçti", "bir an önce çözüme ulaşmamız lazım", "hepimiz Kıbrıslıyız", "federasyon modelinde sizlerle birlikte olmak istiyoruz" ve "çözümün de önündeki tek engel Türkiye'dir" diye aynı söylemleri tekrarladıklarını belirtti.

"Umarım toplantıyı düzenleyenler ve İsviçreli milletvekilleri raporlarını objektif şekilde yazarlar"

Kendilerinin de "bu kadar zamandır bütün çözüm planlarına 'hayır' dediniz, 'evet' deseydiniz bugün çok farklı bir ortam olacaktı" ve "buna rağmen sizinle bir masa etrafında görüşmelerimize devam edelim" diye Rumlara söylediklerini aktaran Hasipoğlu, şöyle devam etti:

"Egemenlik eşitlik ve uluslararası eşit statü talep eden pozisyonumuzu da iktidar olarak ortaya koyduk. İsviçreli moderatör 'Sizler halklarınızın seçilmiş vekillerisiniz, niye siz Kıbrıs'ta meclis heyetleri olarak meclislerinizi ziyaret etmiyorsunuz? İklim değişikliği, Avrupa Birliği uyum yasaları, deprem ve afet gibi konularda niye ortak bir yasa çalışması yapmıyorsunuz?' diye bir öneri ortaya koydu. Bu öneriyi İsviçreli vekil başkanlığındaki Kıbrıs arabulucu ekibi ortaya koydu. (Rumlar) Hepsi şaşırdı, birbirlerine baktılar ve bu öneriyi reddettiler. PAB'da bunun en basit örneğini yaşadık. Bizimle hiçbir şekilde eşit statüyü kabul etmiyorlar. Halbuki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin zamanında eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Türk halkının 60 yıldır haklarını gasbederek bugünkü zihniyetleri içerisinde bizleri yok saymaya devam ediyorlar. Kıbrıs Türk halkının seçilmiş milletvekilleriyle oturup çalışma içerisine girmekten imtina ediyorlar. İşbirliğine yanaşmıyorlar. Kıbrıs Türk halkının seçilmiş vekilleri olarak bu tür uluslararası platformlarda onların gerçek zihniyetini, sahte yüzlerini ortaya koymaya devam edeceğiz. Umarım toplantıyı düzenleyenler ve İsviçreli milletvekilleri raporlarını objektif bir şekilde yazarlar ve Rumların bu retçi tavırlarını kayda geçirirler."

Hasipoğlu, Kıbrıs Rum kesiminin güven oluşturmak için bir adım atarlarsa "KKTC'yi tanır mıyız?" korkusunu taşıdığını belirterek, bu toplantıdaki retçi tavırlarının, KKTC olarak ortaya koydukları uluslararası eşit statü talep eden önerilerinde ne kadar haklı olduklarını bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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