Son dakika haberleri | DHA YURT BÜLTENİ - 17 Son dakika güncel haberine göre Muğla'da, yurt dışından gelen yolcuların ateşi ölçülüp, test yapılacak MUĞLA İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yurt dışından gelen yolcuların ateşleri ölçülecek.

Muğla'da, yurt dışından gelen yolcuların ateşi ölçülüp, test yapılacak

MUĞLA İl Pandemi Kurulu'nun aldığı kararla, Milas-Bodrum ve Dalaman havalimanlarına yurt dışından gelen yolcuların ateşleri ölçülecek. Ateşi yüksek çıkan ve Covid-19 şüphesi görülenlere test yapılacak. Test sonucu pozitif çıkan kişiler hastanelerde tedavi altına alınacak. Plaj ve yüzme alanları ile park-bahçe, rekreasyon alanlarında; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan Covid-19 hastası veya temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanamayacak. Vatandaşların yüzme dışındaki etkinliklerde plaj alanlarında maske takmaları esas olacak

Muğla İl Pandemi Kurulu, koronavirüsle mücadele kapsamında gelinen noktadaki tedbirler ve normalleşme sürecine dair alınan kararların görüşüldüğü toplantıda yeni kararlar aldı.

Kontrollü normalleşme süreci ile birlikte il genelinde Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri ile Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıkların talimatları çerçevesinde çalışmaların yürütüleceği açıklanırken, İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurullarında alınan kararların titizlikle uygulanacağı ve vatandaşların da bu kurallara uymaları istendi. İl Pandemi Kurulu'nda alınan kararlar arasında normalleşme sürecinde açılmasına karar verilen çay bahçeleri, dernek lokalleri, kahvehane, kıraathane, lokanta, restoran kafe gibi işyerleri faaliyetlerini saat 22.00'a kadar sürdürebilecek. Paket servisler ise saat 24.00'e faaliyet gösterecek. Bu iş yerlerine maske takılarak girilecek ve yeme içme faaliyeti dışında maske kullanımı sürdürülecek.

MASKE TAKILMASI ESAS ALINDI

Market, bakkal gibi işletmeler ise hijyen tedbirlerini almak kaydıyla faaliyetlerini saat 23.00'e kadar sürdürebilecek. Plaj ve yüzme alanları ile park-bahçe, rekreasyon alanlarında; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan Covid-19 hastası veya temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanamayacak. Vatandaşların yüzme dışındaki etkinliklerde plaj alanlarında maske takmaları esas olacak. Plaj ve sahillerin kontrollü normalleşme kapsamında hizmet vermeye başlaması ile önümüzdeki süreçte uluslararası uçuşa açılması beklenen havaalanları ile ilgili de İl Pandemi Kurulu'nda karar alındı. Karara göre, Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanlarına yurt dışından gelen yolcuların ateşleri ölçülecek. Ateşi yüksek çıkan ve Covid-19 şüphesi görülenlere test yapılacak. Test sonucu pozitif çıkan kişiler hastanelerde tedavi altına alınacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Milas-Bodrum Havalimanı'ndan görüntüler-Uçakların pistteki görüntüleri-Uçakların üzerine su fışkırtılması

Haber-Kamera: Aykut KURT/ MUĞLA,

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Eli tüfekli saldırganı polis etkisiz hale getirdi

MALATYA'da husumetlisine ait iş yerine tüfekle ateş açan Ömür K. (45), polis tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı. Olay, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde Mimarsinan Caddesi'nde meydana geldi. Ömür K., adı öğrenilemeyen husumetlisinin, inşaat malzemesi sattığı iş yerine tüfekle ateş etti. Cadde üzerinde sağa sola yürüyen Ömür K. araçların geçişine de izin vermedi. Çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden olan Ömür K., ihbar üzerine gelen polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı. Ömür K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adlieyede tutuklandı.

Evinin balkonundan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, Ömür K.'nin tüfeğiyle ateş etmesi ve polisler tarafından etkisiz hale getirilmesi yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Ömür K.'nın tüfekle rastgele ateş açması-Araçlara silahını doğrultması-Vatandaşların korkması-Polis ekiplerinin müdahalesi-Ömür K.'nın etkisiz hale gelmesi-Vatandaşların tepkisi-Genel ve detay görüntüler

Haber: Taha AYHNAN- Kamera: MALATYA-DHA

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Feke'de iki otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

ADANA'nın Feke ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Feke- Saimbeyli yolu ilçe çıkışında meydana geldi. Saimbeyli yönünden ilçe merkezine giden Ahmet Erciyas (28) yönetimindeki 38 D 0890 plakalı otomobille karşı yönden gelen Özdemir Durmuşoğlu'nun kullandığı 01 Z 1711 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Erciyas ile diğer otomobildeki Aygül Durmuşoğlu (35), Hatice Durmuşoğlu (56) ve Yusuf Durmuşoğlu (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavilerinin ardından yaralılar Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Yaralı bebeğin sağlık personelinin kucağında acile getirilmesiYaralı kadının sedye ile ambulanstan indirilmesiAcile götürülmesi

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/FEKE,(Adana),

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Bodrum'da bir otelin daha sahile 'beyaz kum' serme girişimi durduruldu MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde bir beach club ile 5 yıldızlı otelin sahile 'beyaz kum' diye kuvars tozu sermesi, tepkilere neden olurken, Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Sahile beyaz kum (klasit kum) seren otel, belediyenin uyarılarının ardından kumları topladı. Konu hakkında açıklama yapan otel sahibi Bülent Kaya, "Bu kumları plaj kumu adı altında sertifikalı olarak satın aldık. Zararı hakkında bilgimiz yok. Uyarı üzerine kumlar toplatıldıö dedi.

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi'nde bir beach club ile Gündoğan Mahallesi'nde denize sıfır 5 yıldızlı bir otel, sahile kuvars tozu serdi. İhbar üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi Çevre Kontrol Koruma Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi. Sahile, Maldivler'in sahillerinde bulunan beyaz kum görüntüsü vermek isteyen iki işletme hakkında işlem yapıldı. Otele, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 310 bin lira, Bodrum Belediyesi ise 35 bin lira ceza kesti. Her iki işletme hakkında ayrıca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yapılan işlemlerin ardından işletmeler sahile serdikleri kuvars tozunu kaldırdı. Öte yandan Gökçebel Sahili'nde farklı bir otelde benzer bir girişimin durdurulduğu öğrenildi. Bodrum Belediyesi, otelin sahiline beyaz kum (klasit kum) sermesine izin vermedi. Ekipler işletmeye tutanak tutarak kumdan örnek alıp, analize gönderdi. Bunun üzerine otel yetkilileri kepçeyle kumları toplatıp kamyonlarla aldıktan firmaya iade etmek için harekete geçti. Konu hakkında açıklama yapan otel sahibi Bülent Kaya, "Biz zaten her sene kum takviyesi yapmak zorundayız. Kışın dalgalardan dolayı kumlarımız azalıyor. İki senedir de beyaz kum takviyesi yapıyoruz. Bu sene Bodrum'da mermer tozuyla alakalı gündem oluştu. Diğer işletmelerin kullandıkları malzemeleri bilmiyorum ancak bizim kullandığımız sertifikalı beyaz kumdurö dedi.

'KABAHATİMİZ OLDUĞUNA İNANMIYORUM'

Kumu satış yerinden temin ettiklerini söyleyen Kaya, "Gündemde mermer tozu olduğu için insanlar tepkili. Belediyenin ricası üzerine kumları toplattık. Bu maddenin sertifika ve raporu var. Kalsit denen bir kum. Biz bu işin uzmanı olmadığımız için içeriğini bilmiyoruz. Bu satılıyorsa, insan sağlığına zararlı değildir. Sadece kumsalda kullanılmamasını öneriyorlar. İnsan sağlığına zararlı olsa zannediyorum ki farklı yerlerde kullanılmaz. Kalsit diş macununda, şeker üretiminde, ilaç sektöründe kullanılıyor. İnsan sağlığına zararlı olup olmadığını bilmiyorum. Olsa da bizim bir kabahatimiz olduğuna inanmıyorum. Biz bunu alırken plaj kumu olarak alıyoruz. Sadece sıkıntı olmasın diye toplatırsanız seviniriz dediler. Biz de toplattıkö diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, "Bodrum Belediyesi olarak mevzuatın emrettiği hususları, Bodrum'un doğasına zarar verecek davranışları önlemek anlamında sahadayız. Kıyıyla ilgili yine bir problem yaşandı. Kıyıya beyaz kum döküldüğü ile ilgili şikayet ulaşmıştı. İlgili işletmeye yapılan müdahale sonucunda kum serimi engellendi ve denize karışması söz konusu olmadı. Bahsedilen kalsit kumu kaldırıldı. Bugün de doğal görünümüne yeniden kavuştu. Doğaya zarar verecek ürünlerin satışının plaj kumu başlığı altında gerçekleşmemesi gerekiyorö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Toplatılan kumlardan görüntü-Otel sahilinden görüntü-Tayfun Yılmaz ile röp.-Bülent Kaya ile röp.-Toplatılan kumun önünde muhabir anonsu-Kumların serildiği sahilde anons

Haber: Hande NAYMAN Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Anadolu'nun en büyük 'Millet Bahçesi' yarın açılıyor

SİVAS Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Anadolu'nun en büyüğü olarak nitelendirilen Millet Bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yarın hizmete açılacak.

Sivas Belediyesi tarafından eski stadyum yerine Millet Bahçesi inşa edildi. 53 bin metrekare alana inşa edilen ve Anadolu'nun en büyük millet bahçesi olan Sivas Millet Bahçe'sinde toplam 36 çeşit 1029 ağaç, 252 oturma grubu, 15 piknik masası, 9 çocuk oyun alanı, 23 spor ve egzersiz aleti, 68 araç otoparkı, 812 metre koşu ve yürüyüş parkuru,770 metre bisiklet yolu ve millet kıraathanesi gibi sosyal donatılar yer alıyor. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin eski stadyum alanına yapılan Millet Bahçesinin açılışını 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı 'Video Konferans' yönetimiyle yapacaklarını açıkladı. Yapımı tamamlanan Millet Bahçesi'nde açılış öncesi Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Vali Salih Ayhan incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'ŞEHRE DEĞER KATACAK'Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas Millet Bahçesi insanların nefes aldığı güzel anılar biriktireceği alanlardan biri olmuş. Cumhurbaşkanımızın başlattığı Millet Bahçesi projelerinin ilklerindendir burası, buraya bir başlangıçta bir ortasında bir de bitiminde geldik. Kullanılan ağaçların cinsi, niteliği, ebatlarına baktığımızda sanki 10 yıllık bir park görüntüsü var şehre değer katacak. Pandemi sürecinde gördük ki; insanlar nefes alacağı, yürüyüş yapacağı yerler istiyorlar. Bu süreçte bu alanda çok anlamlı oldu" dedi. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, "Şehir merkezinde milletimizin nefes alacağı bir proje Millet Bahçesi, hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapım aşamasından itibaren sürekli alanı ziyaret ederek hem çalışan arkadaşlarımıza destek olduk hem de işin fikri takibi noktasında çalışmaları yerinde görmüş olduk" diye konuştu.Eski Numune Hastanesi yerine yapılacak olan yeni Millet Bahçesi'nin de müjdesini veren Başkan Bilgin, "Eski Numune Hastanesi bölgesine yapılacak olan Millet Bahçesi'nin de ihalesi yapıldı. Proje aşamasına projeye müdahil olarak şehrin ihtiyaçları doğrultusunda burada eksik gördüğümüz hususları giderecek şekilde projeye müdahiliz. Orası da tamamlandığında şehrimizin iki farklı bölgesinde şehre nefes aldıracak ortamlar oluşacak" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Millet bahçesinin drone görüntüleri-Bahçeden genel görüntüler-Vali ve başkanın ziyareti-Açıklamalar

Haber: SİVAS,

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Tokat'ta sağanak sonrası dolu, tarım arazilerini vurdu (2)

OTOPARKLARI DOLU BASTI

Kentte, saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanağın ardından dolu başladı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası Karşıyaka Mahallesi'nde bazı evlerin altında bulunan otoparklarI yağmur suyu ve dolu bastı. Yol kenarlarında ise dolunun yer yer birikinti halinde kaldığı görüldü. Dolu birikintisinin otoparka girmesiyle aracının zarar gördüğünü söyleyen Muharrem Doğan, "Allah'ım daha beterlerinden saklasın. 15 dakika yağış oldu. Olduğu gibi dolu yürüdü garajı doldurdu. Araçta da zarar var, pert olmuş durumda şu an" dedi.

Kaynak: DHA